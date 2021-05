Frühjahrssturm Eugen richtete auch in Frankfurt einige, wenn auch kleinere Schäden an. Einsatzkräfte der Stadtfeuerwehr und von freiwilligen Feuerwehren mussten drei umgestürzte Bäume beseitigen. Darunter waren eine Tanne in Kliestow und ein Baum in Rosengarten.

