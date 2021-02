Acht Millionen Mal schauten sich Twitter-Nutzer das Drohnen-Video an, das den weit fortgeschrittenen Bau der Tesla-Gigafactory in Grünheide zeigt. Elon Musk, Chef des amerikanischen Elektroautoherstellers, schrieb dazu: „It will be filled with graffiti art“, es wird mit Graffitikunst gefüllt . ...