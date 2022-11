Die Auffahrt Frankfurt (Oder)-Mitte zur Autobahn A12 in Fahrtrichtung Berlin ist ab Montag (21.11.) gesperrt. Darüber informierte der Landesbetrieb Straßenwesen Brandenburg.

Grund: Der Landesbetrieb führt seine Bauarbeiten im Bereich Eisenhüttenstädter Chaussee, in der Straße Am Goltzhorn und an der A12-Anschlussstelle weiter fort. Ab kommender Woche werden für etwa fünf Tage die Spurrinnen auf der Eisenhüttenstädter Chaussee (Bundesstraße B 87) beseitigt, meldete Dorothée Lorenz aus der Pressestelle des Landesbetriebes. Spurrinnen sind die längs verlaufenden Fahrbahnvertiefungen, die Straßen bei hoher Belastung irgendwann durch die Räder bekommen.

So werden Autofahrer umgeleitet, die zur A12 nach Berlin wollen

Die Umleitung erfolge über die B 87 zur A12 -Anschlussstelle Frankfurt (Oder)-West. „Weiterhin ist die Eisenhüttenstädter Chaussee (B87) in Fahrtrichtung Eisenhüttenstadt, zwischen Leipziger Straße und Am Goltzhorn, gesperrt. Die Zufahrt bis zum Sozialgericht ist frei.“ Die Umleitung führe über die Leipziger Straße, Robert-Havemann-Straße, Am Goltzhorn zur B87 / B112 Eisenhüttenstädter Chaussee. „Aus Fahrtrichtung Eisenhüttenstadt kommend ist die Eisenhüttenstädter Chaussee (B87) in Richtung Leipziger Straße befahrbar.“

Die Baustelle in dem Bereich rückt damit in der kommenden Woche weiter. Zuvor war es dort zu Einschränkungen für Autofahrer gekommen, weil der Landesbetrieb unter anderem in der Straße Am Goltzhorn Arbeiten verrichten ließ. Auch dort hatten Arbeiter die Spurrinnen ausgebessert.