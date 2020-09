Am Montagmorgen kam es im Baumschulenweg in Frankfurt (Oder) zu einem Verkehrsunfall. Aus bislang ungeklärter Ursache stießen ein Mazda und ein Fahrradfahrer zusammen. Der 55-jährige Radfahrer stürzte daraufhin und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wurde mit ungefähr 400 Euro angegeben.