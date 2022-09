Ein Unfall mit Fahrerflucht führte am Sonntag (25. September) mitten in Frankfurt (Oder) zu einem Fahndungserfolg der Polizei. Gegen 16 Uhr kam der Fahrer eines Pkw Opel auf der Lennéstraße Richtung Bergstraße links von der Fahrbahn ab, fuhr gegen einen Baum und einen Zaun. Als die alarmierten Beamten am Unfallort eintrafen, war der Fahrer zu Fuß geflüchtet.