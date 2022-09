Stockender Verkehr oder Stau an einem Freitagnachmittag hat im Stadtzentrum von Frankfurt (Oder) keine Seltenheit. Doch dass es am heutigen Nachmittag wieder so weit war, hatte dieses Mal eine andere Ursache: In der Rosa-Luxemburg-Straße Ecke Halbe Stadt kam es gegen 15 Uhr zu einem größeren Auff...