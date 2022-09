Für einen Mann endete die Pkw-Fahrt im Frankfurter Ortsteil Kliestow in einem Vorgarten. Um kurz nach 6 Uhr morgens am Sonnabend (24. September) sei der Notruf bei der Polizei eingegangen, hieß es aus der Polizeiinspektion Oder-Spree/Frankfurt (Oder) einige Stunden später.

Die Unfallursache sei noch total unklar, erklärte der Polizist aus der Inspektion weiter. Sowohl die Polizei als auch der Rettungsdienst seien vor Ort im Einsatz gewesen.

Der Pkw-Fahrer wurde bei dem Unfall so verletzt, dass er ins Klinikum nach Markendorf gebracht werden musste. Lebensgefahr bestehe aber nicht, so die Polizei. Das Unfallfahrzeug sei sichergestellt und an Angehörige übergeben worden.