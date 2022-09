Die Spuren des Unfalls sind auch Donnerstagmittag (22.9.) noch an der Kreuzung in Frankfurt (Oder) deutlich zu sehen: Die Ampel auf der Mittelinsel, die das Abbiegen normalerweise regelt, liegt zerschellt am Straßenrand. Sandspuren zeugen von ausgelaufenem Öl.

Was war passiert? Mit Blaulicht und damit mit einem Polizei- und einem Feuerwehreinsatz endete am Mittwochabend gegen 22.45 Uhr seine Fahrt auf der B112 von Lebus nach Frankfurt (Oder).

Fahrer aus Berlin verliert auf der Strecke Lebus - Frankfurt (Oder) die Kontrolle

Kurz hinter der Brauerei, an der Kreuzung Lebuser Chaussee/Berliner Chaussee, verlor der in Berlin gemeldete Fahrer die Kontrolle über seinen Wagen. Dabei fuhr er gegen die Ampel, die dabei stark zerstört wurde.

Da die Ampel am Donnerstag nach wie vor fehlt, ist für alle Autofahrerinnen und -fahrer, die auf dieser Strecke unterwegs sind, besondere Vorsicht geboten. Gerade beim Linksabbiegen kann es zu gefährlichen Situationen kommen – Fahrer sollten also vorsichtig an die Kreuzung heranfahren.

Einfluss von Alkohol führte vermutlich zu dem Unfall

Doch wie war es überhaupt zu dem Unfall gekommen? Die Polizei stellte bei dem Fahrer aus Berlin Alkoholgeruch fest und veranlasste daraufhin eine Blutprobe.

Das Ergebnis: Mit 1,7 Promille war er unterwegs. Sein Führerschein wurde eingezogen und der Mann aufgrund der Unfallfolgen vom Notarzt in ein Krankenhaus überwiesen.