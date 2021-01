Am Dienstag gegen 06.30 Uhr sind in der Güldendorfer Straße ein PKW Skoda und eine Radfahrerin zusammengestoßen. Die 39-Jährige erlitt dabei Verletzungen und musste von Rettungskräften in das Klinikum Markendorf gebracht werden. Der 55 Jahre alte Skodafahrer blieb hingegen unverletzt. Jetzt ermitteln Kriminalisten der Inspektion Oder-Spree/Frankfurt (Oder) zur genauen Unfallursache.