Mit einem, wie es scheint, vernichtenden Urteil wendet sich der Allgemeine Studierendenausschuss (Asta) der Viadrina an das Uni-Präsidium: Die „derzeitige Strategie, 3G-Lehre und so viel Präsenz wie möglich, ist in dem Wintersemester 2021/22 gescheitert.“ Am Dienstagabend hat der Asta dies in...