Schwimmen, laufen, spazieren, radeln, Theater spielen, sich taufen lassen, Filme schauen, Bier trinken, Streetfood kosten, klettern und spielen, heiraten, Tiere beobachten, tanzen – die Liste der Aktivitäten, die auf dem Ziegenwerder in Frankfurt möglich sind oder mal möglich waren, ist lang. Die Insel am Fluss zieht gleichermaßen Flaneure als auch Naturliebhaber, Sportler und Entspannte an. Im Winter lassen sich die großen runden Eisschol...