Die katholische Kirche „Heilig Kreuz“ in Frankfurt (Oder) hat erneut einen Fall von Vandalismus zu beklagen. Links am Kircheneingang in der Franz-Mehring-Straße stand sonst immer die Bank mit der Aufschrift „Kein Platz für Rassismus“.

Doch vor circa einer Woche hätten Unbekannte die Beton-...