Das größte Veranstaltungshaus im Land Brandenburg – das Kleist Forum in Frankfurt (Oder) – bietet in der Spielzeit 2022/23 etwa 200 Veranstaltungen mit 1500 Künstlerinnen und Künstlern. „Unser Ziel ist, beste Unterhaltung auf hohem Niveau in schwierigen Zeiten für alle zu bieten“, kündigte am Montag der Künstlerische Leiter des Kleist Forums Florian Vogel an.

Eigentlich sei es angesichts von Putins brutalem Krieg in der Ukraine eine Zumutung, im Alltag Spaß zu empfinden. Gute Unterhaltung mit Niveau sei jedoch ein Gegenmittel, um Kraft zu schöpfen in dieser Zeit. Für Vogel soll das Kleist Forum ein Ort sein, wo Zuschauerinnen und Zuschauer etwas gemeinsam erleben und mit anderen Menschen diesen Spaß teilen. „Mit dem Kleist Forum stellt die Stadt einen Ort zur Verfügung, wo Menschen verstanden werden und was sie auch verstehen“, betont Vogel.

Kleist Forum macht in 16 Sparten der Bühnenkunst Angebot

In 16 Sparten der Bühnenkunst, wie wohl an keinem anderen Veranstaltungshaus, wird das Kleist Forum künstlerische Angebote machen: unter anderem musikalisch, literarisch, artistisch, humorvoll, phantastisch, virtuos, klassisch und experimentiell. Stars wie unter anderem Lilo Wanders, Thomas Thieme, Boris Aljinowic, Jan Plewka, Walter Plathe, Suzanne von Borsody und Thomas Rühmann werden wieder auf der Frankfurter Bühne stehen.

Lilo Wanders wird gemeinsam mit dem deutschsprachigen Poetry-Meister David Friedrich in der Spielzeit fünf weitere MOZ-Talks mit Musik moderieren. Der ehemalige ZDF-Landarzt Walter Plathe schlüpft in die Rolle des braven Soldaten Schwejk. Und Suzanne von Borsody widmet sich dem fast vergessenen Kabarettisten Peter Paul Althaus. Zum zweiten Mal in Frankfurt wird es einen Rio-Reiser-Abend von Jan Plewka und der Schwarz-Roten Heilsarmee mit Songs von „Ton Steine Scherben“ geben.

Premieren gibt es bei den Kleist Festtagen: David Friedrich, zurzeit gefeierter deutschsprachiger Poetry Slamer in Deutschland, Österreich und der Schweiz, gastiert mit seinem neuen Programm „Apocal Yppo“ – wo es um ein Weltuntergangsszenario geht. Die Familie Flöz zeigt ihre neue Maskentheater-Produktion „Hokuspokus“.

Aus gemeinsamer Zeit am Schauspielhaus Hamburg kennen sich Florian Vogel und der Schauspieler Alexander Scheer. Das Multitalent Alexander Scheer wird mit Band mit einer Homage an den Weltstar David Bowie gastieren. Die Spielzeit startet am 17. September mit einem Theaterfest für Groß und Klein. Von 13 bis 17 Uhr gibt es ein buntes Programm im Haus und auf dem Vorplatz.

Grotest Maru – Auftritt an der Außenhaut des Kleist Forum

Dabei sein wird der Klassiker „Karneval der Tiere“ in einer Interpretation von Ex-Tatort-Kommissar Boris Aljinovic und dem Saxophonequartett „clair-obscur“. Bereits am Vorabend feiert die neue Fassadeninszenierung der internationalen Künstlergruppe Grotest Maru ihre Premiere auf der Außenhaut des Kleist Forums. „Gobal Amazonia entführt mit Vertikalartistik, Musik und Bildprojektionen in die Amazonasregion und erkundet ein neues Verhältnis des Menschen zu Tieren, Pflanzen und Kulturen der Erde“, kündigt Vogel an.

Unter den zahlreichen Veranstaltungen sind auch etwa 40 Vorstellungen im Rahmen des brandenburgischen Theater- und Orchesterverbundes, so viel wie noch nie zuvor. So werden Opern-Liebhaber unter anderem bei „La Bohéme“ und der „Zauberflöte“ vom Staatstheater Cottbus auf ihre Kosten kommen.

Theatermenü immer freitags und samstags vor der Abendvorstellung

Schauspielfreunde können sich auf auf die wohl bekannteste Liebesgeschichte der Welt „Romeo und Julia“ von William Shakespeare freuen. Für das Kleist Forum ist dieses Gastspiel auch eine besondere Herausforderung. Das Bühnenbild ist so groß, dass es durch keine Tür im Kleist Forum geht und vorher zerlegt werden muss. Publikumslieblinge wie die MOZ-Talks. der Best of Poetry Slam und der "Blaue Mittwoch" mit Arnulf Rating werden fortgesetzt. Das Festival für Lied und Weltmusik transVocale feiert seine 18. Auflage.

Besonderer Beliebtheit erfreut sich seit einigen Monaten das von Caterin Christel Maul zubereitete Theater-Menü. Es kann freitags und samstags vor der Abendvorstellung gebucht werden. Die Gäste erwartet ein saisonales Menü (auf Wunsch auch vegetarisch) mit zwei oder drei Gängen im Theaterrestaurant Schroffensteins. Und noch eine gute Nachricht: Die Ticketpreise werden in der Spielzeit 2022/23 nicht erhöht. Um gemeinsame Ausflüge ins Theater für alle erschwinglicher zu machen, bietet das Kleist Forum für ausgewählte Veranstaltungen Familientickets ab 20 Euro an.