Es fühlt sich mittlerweile fast wie eine Version des 1993er Films „Und täglich grüßt das Murmeltier“ an. Die Veranstaltung wird angekündigt und muss dann wegen der sich verschärfenden Pandemielage abgesagt werden. Das gilt auch für einen Großteil der kulturellen Angebote in der Doppelstadt.

Doch unter der Beachtung einiger Regeln können am Wochenende 10. bis 12. Dezember dennoch einige Veranstaltungen in Frankfurt (Oder) und Słubice besucht werden. Im Überblick einige Hinweise zu den Regeln sowie zu abgesagten Events.

Kostenlose Theater-Werkstatt in der Kulturmanufaktur Gerstenberg

■ Das gesamte Wochenende (10.12. 17 bis 20 Uhr, Samstag und Sonntag 10 bis 19 Uhr) bietet die Kulturmanufaktur Gerstenberg eine kostenfreie Theater-Werkstatt mit Theaterregisseurin Juliane Torhorst. Unter dem Motto „BruchStück“ sollen eigene Geschichten, Gefühle und Freude ausgetauscht werden. Anmeldung unter bruch-stueck.de. Es gilt „2G plus Test. Der kann vorher offiziell gemacht, mitgebracht oder hier erworben werden“, teilt das Kuma-Team mit.

Alexandra Preußner (l.) und Marén Tänzer beim Schmücken ihres Weihnachtsbaumes auf der Großen Scharrnstraße in Frankfurt (Oder), einer Veranstaltung im Rahmen des Lebendigen Adventskalenders 2021.

© Foto: Axel Pansegrau ■ Beim Lebendigen Adventskalender Frankfurt (Oder) – Słubice wird es etwas komplizierter: Die Weihnachtslesung zu Karl Dedecius im Collegium Polonicum am 10. Dezember ist abgesagt, die Weihnachtliche Filmvorführung auf Englisch am selben Tag um 19 Uhr (ul. maja 1, Słubice) soll aber stattfinden. Ebenso wie die „Weihnachtliche Wand der Wünsche“ um 18 Uhr in der Karl-Marx-Str. 182. Zu beachten ist hierbei aber die 2Gplus-Auflage. Das Weihnachtswohnzimmer am Samstag sowie die für Sonntag geplante Deutsch-Polnische Funzelführung für Familien in Rathaushalle und Packhof sind beide abgesagt.

■ Komplett abgesagt sind jegliche Programmpunkte im Planetarium Frankfurt. Das Haus hat bis auf Weiteres wegen der hohen Infektionszahlen seine Türen geschlossen und hofft darauf, laut Website , ab 1. Januar wieder öffnen zu können. Schulklassen oder Hortgruppen können aber weiterhin Programm buchen.

Co-Produktion von Kleist Forum und Theater des Lachen feiert Premiere im Live-Stream

■ Premiere feiert das Weihnachtsmärchen „Ralf Rüdiger – Ein Rentier sucht Weihnachten“ – und zwar kostenlos. Am 11. Dezember um 15 Uhr findet die Co-Produktion von Kleist Forum und Theater des Lachens im Live-Stream online statt – sowohl auf dem Youtube-Kanal des Theater des Lachens als auch unter www.kleistforum.de

Youtube Premiere des Weihnachtsmärchens „Ralf Rüdiger – ein Rentier sucht Weihnachten“

■ Ebenfalls am Samstag startet eine neue Ausstellung im Brandenburgischen Landesmuseum für moderne Kunst. Aufgrund der Corona-Lage ist die offizielle Eröffnung abgesagt, doch kann „Kindheiten. Malerei, Fotografie, Grafik und Bildhauerei aus der Sammlung des BLMK“ unter der Einhaltung von 2G während der Öffnungszeiten von 11 bis 17 Uhr gratis besucht werden. In der Ausstellung zeigen rund 60 Künstlerinnen und Künstler aus 100 Jahren ihre unterschiedlichen Sichtweisen auf Kindheiten.

Kinder und Jugendliche haben freien Eintritt bei Adventskonzert in der Gertraudenkirche

■ Bei den Oderhähnen findet am Sonntag um 16 Uhr „Ach, du fröhliche“ statt. Es handelt sich um den Ersatztermin der Lesung mit Peter Bause vom 6. Dezember 2020.

■ Zum Adventskonzert der Frankfurter Kinder- und Jugendkantorei lädt die Evangelische Kirchengemeinde am Sonntagabend um 18 Uhr in die St.-Gertraud-Kirche am Gertraudenplatz 6.

Tickets kosten 10 Euro (ermäßigt 7), Kinder bis 18 Jahre haben in Begleitung der Eltern freien Eintritt, so die Info online. Die Veranstaltung findet unter 2G-Regeln statt, Nachweise sind mitzubringen und vor Ort ist die Luca-App oder händische Eintragung zur Kontaktnachverfolgung notwendig.