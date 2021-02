Am 14. Februar ist es genau 25 Jahre her, dass elf Frankfurter und Frankfurterinnen den Lotsen-, Hilfs- und Sicherungsdienst (LHSD) gegründet haben. Die aktuell 17 Mitglieder des Vereins sind bis heute wichtige Partner vieler Veranstalter bei der Absicherung von Sportevents und Veranstaltungen all...