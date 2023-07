Seit Juni 2023 fahren wieder 30 E-Bikes zum Ausleihen durch die Straßen von Frankfurt (Oder). Gemeinsam mit dem Unternehmen Go Mobility hat die Stadt in Zusammenarbeit mit der Stadtverkehrsgesellschaft (SVF) nach dem Aus des Anbieters Bird zum Jahresende das neue Mobilitätsangebot geschaffen. Wie die SVF am Montag (24.7.) mitteilte, geht es jetzt an die Erweiterung des Angebots.

Zwei E-Mopeds und der erste von 150 E-Scootern stehen demnach zur Nutzung bereit. Sie sind, wie auch die Fahrräder, am „Go Ffo“-Logo zu erkennen und über die gleichnamige App buchbar. Die Grundgebühr für das Ausleihen beträgt bei allen Fahrzeugen – ob E-Moped, E-Bike oder E-Scooter – immer 1 Euro und jede genutzte Minute kostet 24 Cent.

Auf der Seite von Cottbus Mobility findet sich die Information, dass bei den E-Mopeds zudem folgende Preise gelten: Das Registrieren kostet einmalig 7,99 Euro inklusive 20 Freiminuten. Wer zwischendrin das Moped parkt, es danach aber weiter benutzen will und es deshalb weiter reserviert, zahlt 15 Cent pro Parkminute.

So funktioniert die Registrierung für die E-Mopeds

Die SVF bittet darum, daran zu denken, „für alle Fahrten mit den E-Scootern, E-Bikes und E-Mopeds einen entsprechenden Schutzhelm zu tragen“. Zudem braucht man für die Nutzung des Mopeds natürlich einen entsprechenden Führerschein. Den muss man zunächst verifizieren lassen, bevor man starten kann. Wie das funktioniert, erklärt die Stadtverkehrsgesellschaft in der Pressemitteilung: Nötig sind, wie bei allen Angeboten, die App „Go Ffo“ und ein Kundenkonto in der App. Dort muss man zunächst ein Sicherheits-Tutorial absolvieren.

Wenn man auf „Moped-Sharing“ klickt, wird man aufs E-Mail-Programm weitergeleitet. Über eine Mail wird der Verifizierungsprozess in der App freigeschaltet. Ist das erledigt, erscheint ein grüner Button in der App, der darüber informiert, dass der Führerschein noch nicht verifiziert ist. Künftige Nutzer müssen diesen anklicken und Vorder- sowie Rückseite des Führerscheins als Foto hochladen. Das Dokument wird dann auf Gültigkeit geprüft. „Dieser Prozess kann einige Zeit in Anspruch nehmen“, heißt es. Nach erfolgreicher Prüfung wird die Nutzung der E-Mopeds freigeschaltet.

So funktioniert das Ausleihen der E-Mopeds in Frankfurt (Oder)

Wenn Registrierung und Verifizierung erfolgreich waren, werden verfügbare E-Mopeds in der App sichtbar. Zum Nutzen muss man sie in der App auf der Karte suchen, den QR-Code auf den Fahrzeugen scannen und die Fahrt kann beginnen. Am Ende der Fahrt muss das Fahrzeug außerhalb einer Parkverbotszone abgestellt werden. „Darauf achten, dass die Mopeds sicher und rücksichtsvoll geparkt werden und keine anderen Verkehrsteilnehmenden eingeschränkt werden“, heißt es von der SVF weiter. Zudem muss der Nutzer oder die Nutzerin ein Foto vom geparkten Fahrzeug machen und die Fahrt in der App beenden.