Er ist eine DDR-Erfindung und hat nach Wende auch in den westlichen Bundesländern in vielen Städten Einzug gehalten. Die Rede ist vom Verkehrszeichen 720 – dem Grünpfeil. Dieser erlaubt das Abbiegen mit dem Auto nach rechts an einer roten Ampel, allerdings nur nach kurzem Stopp an der Haltelini...