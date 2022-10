Stoßstange an Stoßstange: Mehr als 25 Minuten mehr Zeit müssen Autofahrer nach Angaben des ADAC aktuell auf der A12 ab Höhe Biegener Hellen in Richtung Polen einplanen. Der Grund sind das hohe Verkehrsaufkommen und die (kurz vor dem Abschluss stehenden) Bauarbeiten hinter der Anschlussstelle Frankfurt (Oder)-Mitte, wo es nur einspurig weitergeht.

Auch in der Innenstadt von Frankfurt (Oder) brauchen Autofahrer auf dem Weg nach Słubice auf ihrer Durchreise viel Geduld. In der Rosa-Luxemburg-Straße staut es sich seit heute Vormittag ab der Kreuzung Leipziger Straße und Kieler Straße in Fahrtrichtung Stadtbrücke. Der Zeitverlust beträgt mindestens 15 Minuten.

In der Karl-Marx-Straße reiht sich ein Auto an das nächste

Selbst in der Leipziger Straße standen Pkws, die rechts in die Rosa-Luxemburg-Straße abbiegen wollten, zeitweise einige Hunderte Meter Schlange. Dabei wird genau diese Route mittels einer Hinweistafel empfohlen. Das Stauschild steht kurz vor dem Abzweig Heilbronner Straße, um Autofahrer über die Rosa-Luxemburg-Straße zu lotsen und Stau in der Karl-Marx-Straße bis hin zur Slubicer Straße zu vermeiden.

Aufgegangen ist der Plan heute nicht. Denn in der Magistrale staut es sich ebenfalls bis hinunter zur Kreuzung am Oderturm. Genau an dieser Stelle kam es heute Nachmittag auch bereits zu einigen gefährlichen Situationen, als Autofahrer, die sich nicht in den Stau einsortieren konnten, die Kreuzung blockierten.

In Słubice gibt es vor allem rund um den Bazar ein hohes Verkehrsaufkommen. Und an vielen Tankstellen in der Slubicer Innenstadt ist der Andrang groß.

Preisunterschied zwischen Słubice und Frankfurt von über 50 Cent

Kein Wunder, denn der Preisunterschied beträgt zum Teil mehr als 50 Cent je Liter Benzin. Der Liter Super kostete am Mittag an der Circle K-Tankstelle in der ul. Maja 6,54 Zloty, umgerechnet rund 1,35 Euro. An den Tankstellen in Frankfurt (Oder) lagen die Preise für den Liter Super demgegenüber zwischen 1,87 und 1,89 Euro. Pro 50-Liter Tankfüllung lassen sich also rund 25 Euro sparen. Diesel ist auf beiden Seiten der Oder etwas teurer, der Literpreis in Slubice liegt aktuell bei 7,40 Zloty (1,52 Euro), in Frankfurt zwischen 1,98 und 1,99 Euro.