Die Parkplätze am Ende der Seelower Kehre in Frankfurt (Oder) sind rar. Grund ist, dass die Straßenverkehrsbehörde der Stadt Anfang des Jahres eine Parkverbotszone am Wendehammer eingerichtet hat. Schilder machen darauf aufmerksam. Einige Anwohner sind darüber mächtig verärgert.