„Was können Sie uns erzählen, was wissen Sie?“, fragt Christina Flöhr in die um sie herum versammelte Menge. Diese Frage stellt sie zum Abschluss eines ganz besonderen Vorhabens an der Viadrina in Frankfurt (Oder), dessen Ergebnis eine „Zeitreise“ für die Beteiligten und Besucher ist. Kn...