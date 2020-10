2014: Landesminister Christian Görke übergibt die leerstehende Mensa neben dem Audimax in Frankfurt (Oder) an den damaligen Kanzler der Europa-Universiät Viadrina Christina Zens. Die Kugelleuchten an der Decke von Peter Rockels gelten als DDR-Klassiker und sollen beim Umbau restauriert werden. © Foto: Martin Stralau