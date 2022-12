In vielen Medien bundesweit war im Vorfeld über den Warntag am Donnerstag (08.12.) berichtet worden, auch in der MOZ. Und so überraschte es vermutlich nur die wenigsten, als um Punkt 11 Uhr die Handys schrillten und dazu auf dem Bildschirm eine entsprechende Warnung aufleuchtete. „Probewarnung f...