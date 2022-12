Ein Weihnachten ohne Weihnachtsbaum – das können sich viele Menschen in Frankfurt (Oder) nicht vorstellen. Und so werden Tanne, Fichte und Kiefer fürs heimische Wohnzimmer wieder vielerorts angeboten. Bei der Frage, welche Baumart die richtige ist, sind die Geschmäcker so verschieden wie beim Thema Schmücken.

Bei der Gärtnerei und Baumschule Irrling im Stadtteil West stehen unzählige Bäume auf dem Hof – darunter viele Blaufichten, wie es auf Nachfrage heißt. Für ein über drei Meter großes Exemplar kann der Kunde bis zu 125 Euro ausgeben. Für ein 70-Zentimeter-Exemplar werden 20 Euro fällig. Auch Nordmanntannen gibt es zu kaufen, eine rund 2,20 Meter große Nordmanntanne kostet 33 Euro.

Händler in Frankfurt (Oder) weiß aus Erfahrung, wann die Leute kommen

Baumhändler Ingo Keppner hat einen Verkaufsstand draußen vor dem Einrichtungsmarkt Poco am Spitzkrugring bezogen. In den ersten Dezembertagen sei bisher noch wenig bei ihm los gewesen, berichtet er – um die zehn Kunden am Tag. „Aber es ist ja noch früh. Ende nächster Woche werden es mehr Kunden“, weiß er aus Erfahrung. Bei ihm gibt es Fichten bis 2,50 Meter Länge und Nordmanntannen bis 3,40 Meter. Die größte Nordmanntanne sei für 68 Euro erhältlich.

Wer es kleiner im heimischen Wohnzimmer haben möchte: Ein Ein-Meter-Baum koste 20 Euro, führt Ingo Keppner fort. Seine Ware käme aus Manschnow. Falls ihm die Bäume ausgehen, würden weitere Exemplare im Oderbruch bis drei Tage vor Heiligabend abgesägt und nachgeliefert, sagt er.

Weihnachtsbäume gibt es auch beim Baumarkt Toom am Spitzkrugring zu kaufen. Kleine Exemplare an Nordmanntannen im Topf zwischen 60 und 80 Zentimetern kosten 14,99 Euro. Das größte Exemplar ist am Mittwoch (7.12.) eine Nordmanntanne der Kategorie 1,80 bis 2,20 Meter für 34,99 Euro. Auch wer sich einen Bund Edeltanne oder Nordmanntanne an die Tür oder auf den Wohnzimmertisch legen möchte, wird dort fündig (5 Euro). Einige der Bäume sind laut eigenem Herstellerlabel ökologisch nachhaltig produziert („Pro Planet"), entsprechend etikettiert und preislich etwas teurer.

Baumverkauf in den Stadtteilen West und Süd

Vor dem Toom-Markt in West stehen am Mittwoch (7.12.) ausschließlich Nordmanntannen. Die Preisspanne reicht von 14,99 Euro (kleines Exemplar, getopft) über 19,99 Euro für eine mittelgroße Tanne (1,30 bis 1,50 Meter) bis zu 49,99 Euro für eine 2,20 Meter große Bio-Tanne mit Label.

Auch vor dem Südring-Center hat ein Händler Quartier bezogen. Beim „Weihnachtsbaum-Verkauf“ an der Ecke Leipziger Straße und Baumschulenweg gibt es ausschließlich Nordmanntannen. Das beworbene Sonderangebot – die Nordmanntanne zwischen 100 und 130 Zentimetern für 17,99 Euro – sei bereits in den ersten Tagen vergriffen gewesen, heißt es. Nachbestellt werde nicht. Weiterhin zu haben seien Tannen bis 125 Zentimeter für 20 Euro – sowie das größte Exemplar mit 2,50 Metern zum Preis von 45 Euro.

Den Brauch, einen Weihnachtsbaum aufzustellen, gibt es natürlich auch in Polen. Kunden werden auch in Słubice fündig, zum Beispiel beim Baumarkt Bricomarché, Kościuszki 22. Die Fläche vor dem Eingang ist voller Bäume, eine Größenangabe allerdings nicht vorhanden. Mehr als mannshohe, geschnittene Nordmanntannen sind für 119,99 Złoty (25,61 Euro) erhältlich. Kleine, geschnittene Fichten kosten 69,99 Złoty (14,94 Euro) und Fichten im Topf 89,99 Złoty (19,21 Euro).

Weihnachtsbaum selber fällen? Das sagt der Stadtförster

Stadtforst Ein beliebter Termin ganz im Westen der Stadt fällt diesmal aus. Im Frankfurt (Oder) werde es auf absehbare Zeit keine Möglichkeit mehr für Bürger geben, einen Weihnachtsbaum selbst zu schlagen. Darüber informiert Frankfurts Revierförster René Schmidt auf Nachfrage. Noch vor der Corona-Pause, 2019, kamen viele Frankfurter mit Säge und Arbeitshandschuhen am dritten Advent zur Försterei „Eduardspring“.

Dort gab es dann auch Glühwein, Kinderpunsch und Wildgulasch. Doch er könne den großen Andrang mit seinem Personal nicht mehr stemmen, sagt René Schmidt. Einzelanfragen würde er aber weiter beantworten, etwa wenn für Schulen oder soziale Einrichtungen ein großer Baum gefragt sei.