Die Band FunFair aus Frankfurt (Oder) macht allen, die dieses Weihnachten nicht gemeinsam verbringen können, ein besonderes Geschenk. In einer Zeit, in der wir sonst so gern unsere Verbundenheit spüren. Die Band FunFair will mit einem Corona-Trost-Song dieses Gefühl teilen - trotz aller Beschränkungen. Er ist an alle, die man jetzt nicht treffen kann, versendbar ( per Handy oder Email ). „Eine schöne Gelegenheit, seinen Lieben zu sagen, was man fühlt. Die Musik kann das und der Text ist sehr persönlich.“, sagt Chris Rohowski von FunFair.