„Jetzt weiß man auch, warum es heißt, ‚nur die Harten kommen in den Garten’“, sagt Judith Ruland lachend, während sie an diesem Dienstagmorgen im waagerecht-wehenden Schneeregen über einen Acker in Markendorf stapft. Es ist der erste richtig kalte Tag in Frankfurt (Oder), Frost inklusive...