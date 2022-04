Der Geruch nach Benzin und verbranntem Gummi lag am Ostermontag Nachmittag über der Veranstaltungsfläche am Spitzkrug Multi Center (SMC) in Frankfurt (Oder) . Das Aufheulen der Motoren war Musik in den Ohren der Fans: Etwa 500 waren bei strahlendem Sonnenschein zum Deutschland-Auftakt der World of ...