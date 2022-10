750 Jahre Fürstenwalde Bilder zum Festumzug bei Feier des großen Jubiläums Bilderstrecke öffnen

In der Frankfurter Straße in Fürstenwalde herrscht an diesem Sonnabendvormittag großes Gewusel. Tänzerinnen, Soldaten, Kita-Kinder, Fischer und finstere Gestalten suchen ihren Platz in dem langen Zug, der sich gegen 10 Uhr in Bewegung setzen will. Mehr als 1000 Darstellerinnen und Darsteller haben sich laut Stadtsprecherin Nadine Gebauer angemeldet. Sie alle ergeben einen mehr als 1100 Meter langen Zug. Über etwa zwei Kilometer wird der sich zum Platz am Stern, über die Eisenbahn-, Havemann-, Külz- und Reinheimer Straße bewegen und gegen 12 Uhr den Marktplatz erreichen. Die acht Bilder, die die Darsteller verkörpern, orientieren sich an den Kapiteln der Chronik, die zum 750. Geburtstag der Stadt Fürstenwalde erscheinen soll.