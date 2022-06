Beim Rotary Club Fürstenwalde soll am Montag (20. Juni) nicht nur ein neuer Präsident ernannt werden, sondern auch eine stille Auktion stattfinden. Club-Sprecherin Ines Ressel erklärt, was unter den Hammer kommt und was beim Bieten zu beachten ist.

Frau Ressel, am 20. Juni soll im Festsaal des Alt...