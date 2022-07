Am Montagvormittag standen in der Mühlenstraße noch einige Bierwagen und Essenstände herum, auf dem Marktplatz waren zwei Techniker mit dem Abbau der Bühne vor dem Bürgerbüro beschäftigt. Sie hatten am Sonntagabend angefangen, genau wie all die Schausteller. Auch an der Bullenwiese kehrte Fü...