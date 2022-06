Sogar auf S-Bahn-Höfen in Berlin wird für das Stadtfest in Fürstenwalde geworben. Tausende Menschen werden vom 1. bis 3. Juli in der Stadt erwartet. Henry Arzig, Chef der Catering Company GmbH, sorgt nicht nur fürs Programm, sondern weiß auch über Parkplätze, Sicherheit und Toiletten Bescheid...