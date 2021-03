Corona in Oder-Spree Nach Verstoß gegen Corona-Regeln in Restaurant in Bad Saarow handelt der Landkreis Oder-Spree Bad Saarow „Die neue Bühne“ heißt das Bahnhofshotel in Bad Saarow künftig. Der neue Betreiber, Reshad Hamid, will spätestens Anfang April losgehen. Bei der Wahl des künftigen Namens der Gaststätte orientierte er sich am bisherigen Beinamen „Die Bühne“, der im Ort im Volksmund geläufig ist. Den Bad Saarower Alexander Brix hat dies nun zu einem offenen Brief veranlasst, vor dem Hintergrund der Ereignisse um eine Reichsbürger-Gruppierung, Verstöße gegen die Corona-Regeln, eine Schließungsverfügung und Versiegelung sowie Polizeieinsätze, die es an dem Restaurant seit Dezember gegeben hatte.

„Kulturelle Vielfalt, Weltoffenheit, Gastfreundschaft, Toleranz, Freude und Leidenschaft. Für diese Werte steht seit ihrer Eröffnung der Name ,Die Bühne‘ in Bad Saarow“, schreibt er unter anderem. Und weiter: „Über die jüngere Vergangenheit bin ich zutiefst betrübt. Sie widerspricht allem, wofür der Name ,Die Bühne‘ den Betreibern, sie in ihrer Gründungsphase im altehrwürdigen Bahnhofshotel unterstützend, einst geliehen wurde.“

Brix bezeichnet sich als Ideengeber für „Die Bühne“

Worum geht es: Brix, der in Bad Saarow eine Segelschule betreibt, erzählt, er habe den bisherigen Betreibern im Vorfeld der Eröffnung des Restaurants im Jahr 2003 bei der Sanierung des Gebäudes geholfen. Irgendwann habe man dabei beratschlagt, welchen Namen das Haus tragen könnte. Er, Brix, sei es dann gewesen, der die Idee für den Zusatz „Die Bühne“ gehabt habe. Noch bis ins Jahr 2016 habe er als Aushilfe unregelmäßig in der Gaststätte mitgearbeitet.

Kein Patent und kein formelles Urheberrecht

Ein Patent auf diese Bezeichnung oder formelle Urheberrechte besitze er nicht, räumt Brix ein. Gleichwohl forderte er um den Jahreswechsel die bisherigen Betreiber in Schreiben, die der MOZ vorliegen, dazu auf, den Titel „Die Bühne“ nicht mehr zu verwenden. Im Zuge der Zusammenarbeit mit der Reichsbürger-Gruppierung „Königreich Deutschland“ firmierte das Restaurant zuletzt als „Hotel am Bahnhof Bad Saarow“.