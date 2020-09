Die Zukunft des Bad Saarower Weihnachtsmarktes stand vorübergehend gleich in zweierlei Hinsicht in den Sternen. Zum einen ist da die Unsicherheit in der Corona-Zeit, was derartige Ereignisse betrifft. Zum anderen kam der als „Adventszauber“ bekannten Veranstaltung ihr Organisator abhanden – d...