Am Tag danach ist in der Lindenstraße alles so, als wäre nie etwas passiert. Das Zollamt hat ganz normal geöffnet, erklärt ein Mitarbeiter am Dienstagmorgen (12.9.) auf Nachfrage am Telefon. Auf dem Gelände selbst ist nichts Auffälliges zu sehen.

Am Montag hatte das ab kurz vor 14 Uhr ganz anders ausgesehen. Das Gelände an der Lindenstraße wurde großräumig abgesperrt, nachdem eine Postsendung mit einer verdächtigen Substanz geöffnet worden war.

Die Untersuchungen des Pulvers durch Spezialisten des Gefahrgutzugs der Feuerwehr und eine Spezialeinheit des Berliner Landeskriminalamts hatten dann ein eindeutiges Ergebnis, wie Polizeisprecher Roland Kamenz mitteilte: Von der Substanz ging keinerlei Gefahr aus. Die Maßnahmen seien daher gegen 18.30 Uhr beendet worden.

Verletzt wurde niemand. Die zwei Mitarbeiter, die in Berührung mit der Substanz gekommen waren, wurden isoliert und medizinisch betreut.

Ermittlungen wegen Störung des öffentlichen Friedens

Die Polizei ermittelt jetzt wegen Störung des öffentlichen Friedens durch die Androhung von Straftaten, sagte Kamenz. Die Androhung von Straftaten bestehe in diesem Fall darin, den Eindruck einer öffentlichen Gefahr zu erwecken.

„Das Schreiben wurde sichergestellt und wird jetzt kriminaltechnisch untersucht“, so der Sprecher. Ziel sei, den Verfasser zu ermitteln. Das Schreiben sei unmittelbar an das Zollamt gerichtet gewesen.

Wie Mareike Lauterbach, die Leiterin des Hauptzollamts Frankfurt (Oder) am Montag auf Nachfrage von moz.de ausführte, gebe es keine spezielle Schulung der Mitarbeiter für solche Fälle.