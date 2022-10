Wenn Jan Thesenvitz über die Situation der Apotheker in Deutschland spricht, liegt in seinen Worten eine riesengroße Wut. Er ist Inhaber der Lindenapotheke in Fürstenwalde. Auch seine Tür bleibt am Mittwoch (19. Oktober), ab 12 Uhr, geschlossen. „Ganz Fürstenwalde ist zu, Grünheide und Bad S...