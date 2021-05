Das erste Mal habe er noch gedacht, dass da ein Spinner am Werk war. Doch als kurz darauf in einem Reifen eine Schraube steckte, begann Marcel Müller sich Sorgen zu machen. „Ich schaue jetzt jeden Tag nach, ob Nägel unter dem Auto liegen“, berichtet er. Das Parken vor den Wohnhäusern am Konst...