Die Stadt Fürstenwalde bekennt sich erneut zur Weiterführung des Mehrgenerationenhaus in der Awo-Kita Buratino in Nord. Die Stadtverordneten sollen in ihrer nächsten Sitzung einen entsprechenden Beschluss fassen, um Fördermittel des Bundes weiter zu bekommen. Bedingung dafür ist ein kommunaler Zuschuss von mindestens 10.000 Euro im Jahr. „Bei den Räumen haben wir noch ein Bisschen was vor“, sagte Fachgruppenleiter Andreas Politz im Sozialausschuss, wo der Beschluss einstimmig empfohlen wurde. Die Einrichtung soll auch in der Kita Buratino bleiben, sagte er auf Nachfragen. Dort sei das Mehrgenerationenhaus bekannt, bewährt und angenommen.

