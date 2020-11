Seit mehr als zwanzig Jahren hat der rechtskräftige Bebauungsplan für ein neues Wohngebiet im Briesener Damaschkeweg in der Schublade gelegen. Bis zu 75 Baugrundstücke könnten auf der Fläche entstehen. Weil die Wohnungsnachfrage in Briesen groß ist und die Tesla-Ansiedlung in Grünheide einen...