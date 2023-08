Erst die Kreuzung zur Langewahler Straße, danach die zur Rauener Straße, Fahrbahnsanierungen auf der August-Bebel-Straße in Fürstenwalde führten in den letzten Tagen zu Behinderungen für Autofahrer. Seit Mittwoch (16. August) laufen die Bauarbeiten am Abzweig zur Rauener Straße.

Die Folgen für die Autofahrer: Lange Umleitungen und Staus durch Baustellenampeln, besonders für die, die von Fürstenwalde-Süd in die Innenstadt wollen. Im Auftrag des Landesbetriebes Straßenwesen wurde hier die Asphaltschicht erneuert.

Fahrbahnmarkierungen wurden aufgebracht