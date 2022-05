2,149 Euro kostete der Liter Diesel am Montag gegen 10 Uhr bei Shell an der Hegelstraße in Fürstenwalde , deutlich weniger als kurz zuvor bei Aral in Süd (2,219 Euro). Günstiger ist es gegen 11 Uhr an der Tankstelle bei Kaufland-Nord (2,049 Euro). Gegen 15 Uhr gingen die Preise nach Angaben einsc...