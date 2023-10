Der Zweijährige möchte nicht in die Kita. Seine Mutter hat ihn zur Eingewöhnung in die Einrichtung in Fürstenwalde gebracht, aber das gefällt ihm nicht, er macht nicht mit, er weint und schreit, ist bockig, will nach Hause. Die Erzieherinnen müssen auch andere Kinder eingewöhnen, sind am Ende ihres Lateins, wissen nach allem Bemühen nicht mehr, was sie noch machen können, um das Kind zu integrieren.

Sie wenden sich schließlich an die „Inklusive Kompetenzstelle für Familien und Fachkräfte“. Die gibt es seit dem Sommer in Fürstenwalde. Dabei handelt es sich um ein vom Landkreis und der Stadt finanziertes Modellprojekt, das einzigartig in Deutschland sein soll. So formulierten es jedenfalls Katja Wolf (36) und Chandra Sidik (31) vor den Mitgliedern des Fürstenwalder Ausschusses für Kultur, Sport, Soziales und Bildung am Donnerstagabend (12. Oktober).

Ansprechpartner für Probleme rund ums Kind in Fürstenwalde

Die Heilpädagogin Katja Wolf und der Sozialpädagoge Chandra Sidik besetzen die beiden Stellen, je 20 Stunden pro Woche. Das Neue an dem Modellprojekt ist, dass erstmals Fachkräfte und Eltern beraten und unterstützt werden, sich im Dschungel der Hilfsangebote zurechtzufinden, wenn es Probleme mit dem Kind gibt, wenn die Entwicklung auffällig ist, wenn Sprachschwierigkeiten aufgetreten sind oder sogar ein Verdacht auf Kindeswohlgefährdung besteht. Unterstützt wird auch bei Anträgen und Zuständigkeiten, bei sozialrechtlichen Fragen, bei der Moderation von Elterngesprächen und vielem mehr.

„Unser Projekt lief etwas schleppend an, doch nach einigen Vorstellungsrunden in Einrichtungen und unserer Info-Veranstaltung, wo wir uns als Ansprechpartner bekannt gemacht hatten, Kontaktadressen und Telefonnummer ausgetauscht haben, läuft es“, erzählt Katja Wolf. Mit rund 30 Fällen haben sich die beiden Fachkräfte in den letzten dreieinhalb Monaten beschäftigt. „Nach dem Schulstart treten erfahrungsgemäß die meisten Probleme auf, jetzt erwarten wir noch mal viele Anfragen“ , so die Heilpädagogin. Zurzeit könnten innerhalb einer Woche der Kontakt hergestellt, Gespräche geführt, ein „Fahrplan“ erarbeitet und Angebote unterbreitet werden.

Beide haben ihr Büro bei der Lebenshilfe in der Ziolkowskistraße 1A, ihnen steht ein Auto zur Verfügung, um schnell mobil zu sein.

Der Junge, von dem am Anfang die Rede war, geht jetzt in die Kita ohne zu weinen, ohne sich zu wehren, er gewöhnt sich langsam an die anderen Kinder, an die neue Umgebung. „Wir haben die Situation beobachtet, nicht nur mit der Erzieherin gesprochen, sondern auch mit der Mutter, um an die Ursachen heranzukommen und Tipps zur Erziehung zu geben. Ja, auch sie muss lernen, ihrem Kind Grenzen zu setzen“, erzählt Katja Wolf.

Sozialausschuss von Fürstenwalde begrüßt neue Einrichtung

Im Sozialausschuss der Stadt Fürstenwalde ist die Eröffnung der „Inklusiven Kompetenzstelle“ (IKS) auf große Zustimmung gestoßen. „Diese Kooperation ist notwendig und wichtig“, wertete Ausschussvorsitzende Jutta Bargenda (Die Linke). „Ich wünsche mir, dass die Stunden für die beiden Mitarbeiter verdoppelt und auf 40 Stunden erhöht werden.“