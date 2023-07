Pils, Weizen, Dunkel, Maibock, Weihnachtsbier – die Produktpalette von Klein- und Gasthausbrauereien ist umfangreich. Manche können ausschließlich in Wirtshäusern getrunken werden. Andere vertreiben ihre Getränke in Flaschen bis in andere Bundesländer. Was macht sie aus – und wie schmecken ...