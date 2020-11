Der dringend benötigte Erweiterungsbau für die Theodor-Fontane-Grundschule wird nach jetzigem Stand im Frühjahr fertig. In dieser Woche will die Stadt mit der Schule abstimmen, wann und wie der Umzug in den Neubau zwischen den Oster- und Sommerferien möglich ist. Das hat der Dezernatsleiter Stad...