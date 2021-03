Lara, Aya und Lisa spielen zur Feier des Tages erst mal eine Runde Schach. Die großen Kunststofffiguren glänzen im Sonnenschein. Wie all die anderen Elemente auf dem Hof des Katholischen Schulzentrums Bernhardinum in Fürstenwalde sind sie nagelneu. „Der ist so cool“, jubelt Lara und lässt ihren Blick über die Spiel- und Sportelemente schweifen.

Schilder und kleine Fahrzeuge für Verkehrsunterricht

Bernhardinum Das Katholische Schulzentrum Fürstenwalde bekommt Schulhof der Extraklasse Fürstenwalde Am Montag wurde der erste von drei Bauabschnitten eröffnet. „Das ist ein echtes Geschenk, das tolle Wetter und der neue Spielplatz“, freut sich Schulleiterin Julia Helmig. Ein Trampolin, Basketballkörbe, eine Wackelstange, die gewölbte Teqball-Platte, Holz-Klettergeräte und Sitzmöglichkeiten sowie der neue Lehrerparkplatz gehören zum nun fertiggestellte, ersten Bauabschnitt. „Verkehrsschilder werden noch aufgestellt und der Hort hat kleine Fahrzeuge angeschafft, sodass Verkehrserziehung stattfinden kann“, sagt Julia Helmig. Bis zur vierten Klasse dürfen die Kinder derzeit auch ohne Maske über den Hof toben.