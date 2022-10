Die Kita Heinzelmann soll an die Stadt Fürstenwalde gehen. Die Einrichtung in dem hellen Flachbau gleich neben dem Werkstor an der Saarower Chaussee 34 betreut 36 Kinder und beschäftigt acht Mitarbeiter, heißt es in dem Antrag an die Stadt, den die Geschäftsführung von Hawle-Guss schon am 2. Se...