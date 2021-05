Es war schon ein etwas skurriler Einsatz. Zeugen meldeten sich bei der Polizei und berichteten, dass sich ein mit Haftbefehl gesuchter 24-jähriger in einer Wohnung in der Wriezener Straße in Fürstenwalde aufhalten soll. Der Mann habe seinen Suizid angekündigt.

Das ließ natürlich alle Alarmglock...