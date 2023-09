Wenn das Einsatzstichwort Gebäudebrand groß lautet, wird lieber mehr als weniger Feuerwehr in die Spur geschickt. So war es auch am Donnerstag (21. September), als kurz vor 13 Uhr ein Brand aus dem Ring der Freundschaft in Fürstenwalde gemeldet wurde. Sechs Einsatzfahrzeuge fuhren los, unter anderem die Drehleiter und der Einsatzleitwagen, berichtete Einsatzleiter Marcel Erben.

Zum Glück hat es in der Wohnung nicht gebrannt. Wie Erben weiter sagte, war anfangs die Rede von angebranntem Mittagessen, das habe sich aber als nicht richtig erwiesen, gebrannt habe ein Putzlappen. Polizeisprecher Roland Kamenz sprach von einem Topflappen auf dem Herd.

Lappen auf dem Herd in Fürstenwalde rasch gelöscht

Jedenfalls war er schon gelöscht, als die Feuerwehr eintraf. Polizei und Rettungsdienst hatten auch schon begonnen, die anderen Bewohner sicherheitshalber aus dem Haus zu geleiten, sie konnten aber bald zurück.

In diesem Haus im Ring der Freundschaft ist der Alarm ausgelöst worden.

© Foto: Joachim Eggers

Laut Erben hatten die Rauchmelder in der Wohnung angeschlagen, deshalb riefen Nachbarn die Feuerwehr. Die Wohnungsinhaberin wurde vom Rettungsdienst untersucht. Nach Angaben von Kamenz stellte sich heraus, dass sie erheblich alkoholisiert war – der Promillewert lag bei über 3,0. Jetzt wird ein Strafverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung gegen sie eingeleitet. Dafür ist nach Auskunft von Kamenz eine Blutentnahme nicht nötig.