Es sind Erlebnisse, die wünscht man keinem. Wachwerden und es brennt in der Wohnung. So geschehen am Dienstagabend (5. September) in Jänickendorf bei Fürstenwalde. In der Regionalleitstelle lautete kurz vor Mitternacht – 23.51 Uhr – das Einsatzstichwort „Gebäude groß“. Und um 0.09 Uhr kam bereits die Nachmeldung für weitere Wehren. Was ist passiert?

Wie Polizeisprecher Roland Kamenz am Mittwochmorgen auf Anfrage von MOZ.de mitteilte, wurde der Brand den Rettungskräften und der Polizei kurz vor Mitternacht gemeldet. In der Trebuser Straße von Jänickendorf – das Dorf liegt nordwestlich von Fürstenwalde – seien zwei Personen in ihrem Einfamilienhaus zum Glück nachts wachgeworden. Aus dem Schlaf rissen sie demnach Geräusche aus dem Wohnzimmer. Dort brannte es sichtbar, aber zentral an einer Stelle, so Kamenz. Der Eigentümer (60) begann sofort selbst zu löschen, auch die zweite Person im Haus (eine Frau, ebenfalls 60) packte mit an. Sie setzten den Notruf ab –und die Leitstelle schickte ein Großaufgebot an Wehren raus.

Feuerwehren aus ganz Odervorland angefordert

So rückten Einsatzkräfte der Wehren aus Beerfelde, Buchholz, Steinhöfel, Neuendorf im Sande, Arensdorf, Heinersdorf , Schönfelde, Berkenbrück und Tempelberg – also fast die gesamte Wehr aus dem Amt Odervorland, zu dem Jänickendorf gehört – an, aber auch die Feuerwehr aus Fürstenwalde , zwei Rettungswagen und die Polizei. „Vor Ort angekommen, konnte die Feuerwehr feststellen, dass der Eigentümer das Feuer schon selbst gelöscht hat. Es war kein großer Brand“, so Polizeisprecher Kamenz. Die zuerst angerückte Wehr übernahm die Nachkontrolle im Wohnzimmer und Haus, entlüftete auch das Gebäude. Die anderen Wehren bekamen Einsatz-Abbruch auf Anfahrt gemeldet.

Bewohner zur Sicherheit ins Krankenhaus gebracht

„Der Rettungsdienst hat die beiden Personen, sie standen schwarz verrußt vor dem Haus, noch vor Ort untersucht. Sie kamen mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus“, so der Polizeisprecher. Der Einsatz war bereits laut Aktenlage um 0.15 Uhr beendet. Die Beamten haben eine Anzeige aufgenommen, ermitteln zur Brandursache. Die ist bislang noch unklar. „Geprüft wird, ob ein technischer Defekt vorlag“, so Kamenz. Nach MOZ.de-Informationen aus Feuerwehrkreisen könnte eine verkokelte Steckdose hinterm Fernseher der Auslöser für den Brand im Wohnzimmer gewesen sein. Das Haus ist weiterhin bewohnbar.