Innerhalb einer Stunde musste die Feuerwehr am Mittwochmorgen (11. Oktober) gleich zweimal ausrücken, um Fahrzeugbrände auf Bundes- und Landesstraßen zu bekämpfen. Wie Polizeisprecher Roland Kamenz auf Nachfrage von MOZ.de mitteilte, war über die Regionalleitstelle Oderland in Biegen ein Fahrzeugbrand gegen 6.50 Uhr auf der Müllroser Landstraße gemeldet worden.

Drei Wehren in Biegen im Einsatz

Auf Höhe der Hausnummer 3 stand ein Mercedes, Typ C-Klasse, in Flammen. Nach derzeitigem Erkenntnisstand könnte ein technischer Defekt die Ursache gewesen sein, das wird noch ermittelt“, so Kamenz.

Die Feuerwehren rückten aus, es kam zur temporären Vollsperrung der L37, die durch Biegen führt. Die Löscharbeiten waren gegen 7.50 Uhr beendet, Personen kamen nicht zu Schaden, so Kamenz.

Biegens Wehrführer Mathias Gasa berichtete MOZ.de, dass bei dem Einsatz die Wehren aus Biegen, Jacobsdorf und Briesen beteiligt waren. Da die Löschwasserversorgung schlecht war – das Auto stand nah an den Wohnhäusern am Ortseingang, von der A12 kommend in Richtung Kirche in der Kurve – wurde auch noch der Tanker aus Briesen nachgeordert. „Das Auto stand bei unserem Eintreffen schon in Vollbrand“, so der Wehrführer.

Löschschaum nicht in den Dorfteich

Der Fahrzeugführer sei allein im Auto gewesen und blieb unverletzt. Gelöscht wurde mit Wasser, aber auch mit Schaum. Damit dieser aber nicht in die Gullys der Straße läuft – und somit in den Dorfteich gelangt – wurden die Gullys mit Folie abgedichtet, Bindemittel eingesetzt. „Der Schaum ist mittlerweile schon weg, das Wasser auch, verdunstet“, so Gasa. Das Fahrzeug sei längst abgeschleppt, aber die Straße sei durch den Brand in Mitleidenschaft gezogen worden, fügte er an. Darum kümmert sich nun die Straßenmeisterei.

Weiterer Brand auf B87 bei Müllrose

Schon eine Stunde zuvor, um 5.50 Uhr, hatte es laut Polizei einen weiteren Fahrzeugbrand wenig entfernt gegeben.

Auf der B87 zwischen Müllrose Nord und Abzweig Dubrow war aus noch ungeklärter Ursache ein Opel Grandland X ausgebrannt. Auch dabei geht die Polizei von einem technischen Defekt als Ursache aus.