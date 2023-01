In Fürstenwalde findet ein Feuerwehreinsatz statt. In einer Wohnung in der Spreestraße brennt ein Wäschetrockner. Die Einsatzkräfte befinden sich seit dem frühen Abend mit einem Großaufgebot vor Ort. Personen, die sich noch in der Wohnung befanden, wurden mit einer Drehleiter aus dem betroffenen Mehrfamilienhaus gerettet. Was den Brand auslöste, ist bisher noch nicht bekannt. Im Einsatz sind vier Feuerwehren samt Leiterwagen, zwei Polizeifahrzeuge, zwei Rettungswagen sowie ein Wagen der Einsatzleitung der Feuerwehr. Eine Waschmaschine wurde herausgetragen. Derzeit erfolgt eine Begutachtung seitens der Feuerwehr und Polizei.

