Sieben Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr reihen sich am Mittwochnachmittag (28. Dezember) entlang der Wohnblöcke in der Frankfurter Straße in Fürstenwalde. An einem Fenster im zweiten Stock ist ein Feuerwehrmann zu sehen. Ein Stückchen weiter züngeln an einem Balkon orangefarbene Flammen.

Die Drehl...